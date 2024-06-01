Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж

«Согласно последним данным, прайс на реальный выезд (по крайней мере от тех источников, с помощью которых я выехал в августе 22-го) — 17−20 тысяч долларов. Я ещё успел за две тысячи», — рассказал гражданин Украины.
По словам мужчины, у него получилось выехать по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия, сейчас же выезд возможен только через Молдавию.
«Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали чёткие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей», — сообщил он.
Другой местный житель рассказал о возможности покинуть страну в направлении Молдавии.
«Мне в разговоре сказали — Болград (город в Одесской области на границы Украины и Молдавии — ред.). Что есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. “Перевозчик” забирает клиента прямо из дому и увозит за границу», — написал гражданин Украины.
По его словам, если человека поймали и отвезли в отделение военкомы, то выйти оттуда обойдется примерно в 8 тысяч долларов.
«Лучше заплатить “перевозчикам” и покинуть страну, чем попасть в лапы упырей и им заплатить только за выход из ТЦК», — сказал украинец.
Еще один вариант побега из Украины — это пересечение пешком молдавской границы, берут за это около 3 тысяч долларов.
«Я так понял: во время пересменки погранцов есть окно (по времени не знаю сколько) — вот тогда и делают “марш-бросок”. Но этот вариант более рискованный и менее безопасный. Так как есть слухи, что некоторые не успевают преодолеть выкопанные рвы на границе… есть два рва по четыре метра глубиной», — сообщил житель Украины.
Житель Одесской области в свою очередь рассказал о морском маршруте.
«Одесса через Измаил на судах, которые перевозят зерно в Констанцу. Просят 5,5 тысяч долларов, наличие загранпаспорта и минимального количества морских сертификатов, типа матрос 2 класса», — сказал одессит.
Другой житель Одесской области сообщил, что минимальная взятка это 6 тысяч долларов.
«В самой Одессе “отмазка” стартует от 6 тысяч долларов. Но за такую цену это просто счастливый случай, а в среднем 9−10 тысяч долларов, но гарантий, что не отловят во второй раз, никто не дает. Собрать справки об инвалидности, пакет документов, полежать три раза официально в больничке, предварительно, через дурку, но без заключительной справки из МСЕК (он сейчас не работает) стоит 8−10 тысяч долларов», — рассказал украинец из Одесской области.
Он добавил, что есть две «таксы» на выезд с Украины: первая ненадежная, но дешевле — от 12 до 15 тысяч долларов, вторая, более надежная — от 22 до 25 тысяч долларов.