Украинцы рассказали о взятках за выезд за рубеж

«В самой Одессе “отмазка” стартует от 6 тысяч долларов. Но за такую цену это просто счастливый случай, а в среднем 9−10 тысяч долларов, но гарантий, что не отловят во второй раз, никто не дает. Собрать справки об инвалидности, пакет документов, полежать три раза официально в больничке, предварительно, через дурку, но без заключительной справки из МСЕК (он сейчас не работает) стоит 8−10 тысяч долларов», — рассказал украинец из Одесской области.