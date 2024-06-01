Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона

«И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться», — сказал военнопленный.