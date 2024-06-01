Группа бойцов ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона

Водян рассказал, что его с сослуживцами отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. Когда они с группой высадились, то были атакованы дроном. Все бойцы получили ранения, однако в штабе им приказали «продолжать захватывать точку».
В ходе выполнения задания, штурмовая группа встретила отпор российских бойцов и укрылась на втором этаже полуразрушенного дома.
«И со стороны украинских позиций летел дрон в нашу сторону. Мы сидели, заныкались в уголку, и напротив нас раздолбанное окно было, в котором были видны позиции, с которых нас привезли, со стороны Украины. Летел оттуда дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться», — сказал военнопленный.
Также он рассказал, что украинский дрон залетел в окно, раненый старший группы успел среагировать и расстрелять его из автомата, тем самым спас всю группу.
«Он не успел сдетонировать… а там где-то с полкилограмма, килограмм пластида или тротила было, нас бы просто по частям разорвало», — добавил Водян.