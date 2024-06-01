На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в пяти областях

По его словам, ущерб уточняется, аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий.
Воздушную тревогу этой ночью объявляли по всей Украине. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Винницкой областях. Единственный глава региона, который к настоящему времени отчитался о пожаре на энергообъекте в регионе — глава винницкой ОВА Сергей Борзов.
Минобороны России об ударах по украинским объектам этой ночью пока не сообщало. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных назывались ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и др.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По его оценке, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд». На фоне значительного ущерба энергосистеме на Украине с 20 мая были введены графики почасового отключения электроэнергии.
Работу всех поврежденных объектов энергетики не удастся восстановить до зимы, предупреждал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.