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Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали «Грады»

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 1 июн — РИА Новости. Артиллеристы российской группировки «Север» огнем из реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 «Град» в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом, рассказал РИА Новости командир расчета «Урагана» группировки с позывном «Карат».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО “Град” — Прим. ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — сказал «Карат».

Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.

«Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону… Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем», — добавил артиллерист.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» продвигаются в Харьковской области.