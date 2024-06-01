Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали «Грады»

«Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО “Град” — Прим. ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие», — сказал «Карат».
Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне.
«Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону… Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем», — добавил артиллерист.
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» продвигаются в Харьковской области.