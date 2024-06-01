Артиллеристы накрыли место под Харьковом, где ВСУ заряжали «Грады»

«Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону… Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем», — добавил артиллерист.