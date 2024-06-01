Минобороны РФ показало работу экипажей танков Т-90А по блиндажам ВСУ

После выполнения задачи танкисты незамедлительно уезжают на высокой скорости в так называемый отстойник, чтобы противник не мог выследить их стоянку, а также для перезарядки, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу, отметили в оборонном ведомстве.