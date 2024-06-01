Минобороны РФ показало работу экипажей танков Т-90А по блиндажам ВСУ

Военные армии РФ в составах экипажей танков наносят удары по тылу противника. Каждая атака служит поддержкой для передовых отрядов ВС РФ. Корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На видео показана работа Т-90А из закрытой позиции. Экипаж получил боевую задачу и направился по заданным координатам, ранее определенным российскими разведчиками. Необходимо было устранить пулеметную точку противника, а также ликвидировать боевиков ВСУ, скрывшихся в лесу. Танкисты быстро заняли позицию, навели орудия и уничтожили цель одним залпом.
«Работаем чаще всего с закрытых огневых позиций. Дальность составляет до 12 км. Уничтожаем в основном блиндажи противника. Сейчас начали появляться пулеметные точки, где боевики делают себе “лисью нору”, окапываются и выставляют пулемет», — рассказал командир танковой роты с позывным Бизон.
После выполнения задачи танкисты незамедлительно уезжают на высокой скорости в так называемый отстойник, чтобы противник не мог выследить их стоянку, а также для перезарядки, чтобы снова быть в готовности выполнить боевую задачу, отметили в оборонном ведомстве.
15 мая Минобороны РФ показало, как на авдеевском направлении экипажи танков Т-72 группировки войск «Центр» огнем с закрытых огневых позиций отразили очередную неудачную попытку ВСУ контратаковать позиции российской армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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