Сбор на поиски пропавшего 49-летнего рыбака объявлен в Пермском крае

Сбор на поиски пропавшего 49-летнего рыбака Станислава Панова объявлен в Пермском крае 1 июня.
Информация об этом появилась на странице ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
«Точка сбора — стоянка возле Спасо-Преображенского собора в Усолье. Время встречи −11:00. Требуется помощь владельцев лодок, эхолотов, крюков-кошек», — рассказали в поисковом отряде.
Напомним, Станислав Панов пропал в ночь с 24 на 25 мая во время рыбалки. В тот момент он находился в районе Затона на реке Каме. Предыдущий сбор на поиски проводили 29 мая. Однако тогда найти мужчину не удалось.