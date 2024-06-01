Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбор на поиски пропавшего 49-летнего рыбака объявлен в Пермском крае

Он состоится 1 июня в 11:00.

Источник: Из личного архива

Сбор на поиски пропавшего 49-летнего рыбака Станислава Панова объявлен в Пермском крае 1 июня.

Информация об этом появилась на странице ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

«Точка сбора — стоянка возле Спасо-Преображенского собора в Усолье. Время встречи −11:00. Требуется помощь владельцев лодок, эхолотов, крюков-кошек», — рассказали в поисковом отряде.

Напомним, Станислав Панов пропал в ночь с 24 на 25 мая во время рыбалки. В тот момент он находился в районе Затона на реке Каме. Предыдущий сбор на поиски проводили 29 мая. Однако тогда найти мужчину не удалось.