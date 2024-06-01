«Ростех» сообщил о создании первого в мире наземного FPV-дрона-камикадзе

«Одной из важнейших характеристик роботизированных машин наряду с компактностью и маневренностью является их грузоподъемность. У “Депеши” она составляет 150 кг, у “Багги” ― 250 кг», ― сказано в заявлении корпорации.
Новинки способны в кратчайшие сроки доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо, а также эвакуировать раненых солдат, оставаясь незаметными для противника. Кроме того, эти дроны могут выполнять задачи по минированию местности.
«Депеша» построен на гусеничной платформе. Управление осуществляется с использованием джойстика и FPV-шлема. «Багги» создан на колесной платформе, устройство приводится в действие с помощью джойстика и планшета.
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