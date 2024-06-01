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В Уфе на Затонском шоссе столкнулись пять автомобилей

На Затонском шоссе в Уфе столкнулись пять автомобилей. По данным республиканской госавтоинспекции, все они ехали в попутном направлении.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

Участниками автоаварии стали «Ниссан Кашкай», «Шевроле Лачетти», «Лада Приора», «Опель Астра» и ВАЗ-2112. В результате все пять автомобилей получили механические повреждения.

Медицинская помощь потребовалась 60-летней пассажирке «Шевроле».