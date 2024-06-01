Перелив талых вод через дорогу в Атырауской области: где закрыто

31 мая в 19:00 в Атырауской области в связи с переливом талых вод через проезжую часть автодороги «село Махамбет — село Ергалиев», километры 13−14-й, было ограничено движение для грузового автотранспорта. На месте дорожники проводили работы по установке дорожных знаков и сигнальных столбиков.
Сейчас, по данным карты оперативной информации о ситуации на автомобильных дорогах на сайте «КазАвтоЖол», остаются закрытыми для всех видов автотранспорта: участок трассы Атырау — Уральск, от Атырау до поселка Махамбет; участок трассы Атырау — Уральск, от поселка Махамбет до поселка Индер. На участках трассы Атырау — Уральск, от Индера до границы Атырауской области и от границы Атырауской области до Уральска введено ограничение для грузового транспорта.
Ранее одну из трасс Атырауской области частично снесли, чтобы избежать подтопления жилых домов.