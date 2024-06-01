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Затопленные дома в Омской области будут просушивать и дезинфицировать

Об этом губернатор Виталий Хоценко рассказал в своём телеграм-канале.

Источник: Om1.ru

Вода в затопленных северных районах Омской области продолжает убывать. По данным главы региона Виталия Хоценко, на 1 июня уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 889. Он снизился на пять сантиметров. Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1357 см. Здесь вода ушла на 13 сантиметров.

«Составлен график просушки и дезинфекции домов в населенных пунктах, которые пострадали от весеннего паводка», — сообщил губернатор Омской области.

Также специалисты МФЦ продолжают прием заявлений от жителей, пострадавших от весеннего паводка, на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства уже зачислены 814 жителям Усть-Ишимского района. Важно: проверка заявлений на получение финансовой поддержки продолжается непрерывно.

Главная новость по теме Хоценко провёл заседание регионального штаба по ликвидации последствий паводка.