Затопленные дома в Омской области будут просушивать и дезинфицировать

Вода в затопленных северных районах Омской области продолжает убывать. По данным главы региона Виталия Хоценко, на 1 июня уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 889. Он снизился на пять сантиметров. Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1357 см. Здесь вода ушла на 13 сантиметров.