Затопленные дома в Омской области будут просушивать и дезинфицировать

Вода в затопленных северных районах Омской области продолжает убывать. По данным главы региона Виталия Хоценко, на 1 июня уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 889. Он снизился на пять сантиметров. Уровень реки Ишим в районе села Орехово сейчас составляет 1357 см. Здесь вода ушла на 13 сантиметров.
«Составлен график просушки и дезинфекции домов в населенных пунктах, которые пострадали от весеннего паводка», — сообщил губернатор Омской области.
Также специалисты МФЦ продолжают прием заявлений от жителей, пострадавших от весеннего паводка, на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Средства уже зачислены 814 жителям Усть-Ишимского района. Важно: проверка заявлений на получение финансовой поддержки продолжается непрерывно.
Главная новость по теме Хоценко провёл заседание регионального штаба по ликвидации последствий паводка.