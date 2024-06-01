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Во Владивостоке неуправляемая бетономешалка протаранила 7 автомобилей

Бетоносмеситель Volvo без водителя самопроизвольно покатился.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке неуправляемая бетономешалка протаранила семь автомобилей. Массовое ДТП произошло в ул. Кизлярская, 7, сообщают в Telegram-канале «Автогарант».

Бетоносмеситель Volvo без водителя самопроизвольно покатился и повредил семь припаркованных машин: Toyota Crown, Toyota Corolla Axio, Volkswagen Polo, Toyota Wish, Toyota Rav4, Daihatsu Move, Toyota TownAce. На кадрах с места происшествия видно, что иномарки получили различные повреждения. Смяты передние и задние части, у некоторых оторван бампер.

Судя по всему, в момент аварии все машины были пусты. В результате происшествия никто не пострадал. По какой причине бетономешалка самопроизвольное движение, устанавливается.