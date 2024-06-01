Бывшего телеведущего из Уфы и автора курсов по трейдингу задержали в Москве

В аэропорту Москвы задержали 33-летнего жителя Башкирии Азата Байбурина, обвиняемого в 29 эпизодах мошенничества.
По версии следствия, экс-телеведущий блока экономических новостей обманул людей, похитив у них 29,5 млн рублей. Работник уфимского ТВ несколько лет скрывался от правоохранителей, которые объявили его в федеральный розыск. Суд заочно вынес решение об его аресте.
Как сообщает прокуратура Москвы, в 2018 году Байбурин создал фирму «ЦТИ Рост Капитала» и начал ездить по стране, обучая людей биржевому трейдингу. Кроме того, он призывал трудоустраиваться в его контору и вкладывать деньги, обещая высокий доход. Люди верили в эту пирамиду и несли уфимскому гуру деньги, закладывая квартиры и продавая автомобили.
— Байбурин получал от соучастников контактные данные клиентов, создавал видимость их обучения, сообщал ложные сведения о необходимости открытия брокерских счетов и их пополнения для возможности совершения форекс-сделок и получения прибыли, — говорится в сообщении московского надзорного ведомства. — В действительности денежные средства фактически поступали на подконтрольные преступной группе счета.
Они вводили в заблуждение клиентов, сначала корректируя информацию о росте остатка на балансе с помощью специальных программ, а затем сообщали об «обвале» брокерского счета. Таким образом Азат Байбурин похищал деньги доверчивых граждан.
В 2019 году он закрыл свою контору. За год он обманул около 500 человек, присвоив более 500 млн рублей. В январе 2022 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас уфимский аферист находится в московском СИЗО-7. Следователи устанавливают все эпизоды его преступной деятельности. Азату Байбурину грозит до 10 лет лишения свободы.