Бывшего телеведущего из Уфы и автора курсов по трейдингу задержали в Москве

Как сообщает прокуратура Москвы, в 2018 году Байбурин создал фирму «ЦТИ Рост Капитала» и начал ездить по стране, обучая людей биржевому трейдингу. Кроме того, он призывал трудоустраиваться в его контору и вкладывать деньги, обещая высокий доход. Люди верили в эту пирамиду и несли уфимскому гуру деньги, закладывая квартиры и продавая автомобили.