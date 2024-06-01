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В Златоусте цыганка провела «магический ритуал» по избавлению пенсионерки от сбережений

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали цыганку, похитившую деньги у пенсионерки под предлогом снятия порчи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что жертвой аферистки стала 76-летняя горожанка. На улице к ней обратилась незнакомка, спросив дорогу до ближайшего ателье. Завязав разговор, она убедили пожилую женщину в том, что на нее и родственницу навели порчу и болезни.

«Она заявила, что готова провести “магический ритуал”, для которого непременно нужны деньги. Доверчивая бабушка принесла 100 тыс. рублей. Незнакомка заверила, что ровно через сутки все вернет. Когда к назначенному времени в условленном месте никто не появился, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию», — прокомментировали в местной полиции.

Оперативникам потерпевшая сообщила, что «преступление было совершено женщиной цыганской национальности».

Сотрудники уголовного розыска провели огромную работу: опросили возможных очевидцев, получили описание злоумышленницы, вычислили автомобиль, на котором она передвигалась.

«В короткие сроки были исключены из списка подозреваемых проживающие на территории Златоуста. Ориентировка была направлена во все города и районы. В течение суток челябинские и златоустовские оперативники уголовного розыска установили и задержали злоумышленницу», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Задержанная ранее не была судима, нигде не работает, ей 70 лет, живет в Челябинске. Похищенные деньги сразу же вернула, однако это не позволит ей избежать уголовной ответственности по части 2 стать 159.

Устанавливаются дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.