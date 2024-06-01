В Златоусте цыганка провела «магический ритуал» по избавлению пенсионерки от сбережений

«Она заявила, что готова провести “магический ритуал”, для которого непременно нужны деньги. Доверчивая бабушка принесла 100 тыс. рублей. Незнакомка заверила, что ровно через сутки все вернет. Когда к назначенному времени в условленном месте никто не появился, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию», — прокомментировали в местной полиции.