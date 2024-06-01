В Златоусте цыганка провела «магический ритуал» по избавлению пенсионерки от сбережений

Сообщается, что жертвой аферистки стала 76-летняя горожанка. На улице к ней обратилась незнакомка, спросив дорогу до ближайшего ателье. Завязав разговор, она убедили пожилую женщину в том, что на нее и родственницу навели порчу и болезни.
«Она заявила, что готова провести “магический ритуал”, для которого непременно нужны деньги. Доверчивая бабушка принесла 100 тыс. рублей. Незнакомка заверила, что ровно через сутки все вернет. Когда к назначенному времени в условленном месте никто не появился, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию», — прокомментировали в местной полиции.
Оперативникам потерпевшая сообщила, что «преступление было совершено женщиной цыганской национальности».
Сотрудники уголовного розыска провели огромную работу: опросили возможных очевидцев, получили описание злоумышленницы, вычислили автомобиль, на котором она передвигалась.
«В короткие сроки были исключены из списка подозреваемых проживающие на территории Златоуста. Ориентировка была направлена во все города и районы. В течение суток челябинские и златоустовские оперативники уголовного розыска установили и задержали злоумышленницу», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Задержанная ранее не была судима, нигде не работает, ей 70 лет, живет в Челябинске. Похищенные деньги сразу же вернула, однако это не позволит ей избежать уголовной ответственности по части 2 стать 159.
Устанавливаются дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.