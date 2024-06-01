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На станции в Челябинской области вагон сошёл с рельсов

Накануне вечером, 31 мая, на станции Карталы Южно-Уральской железной дороги всеми колёсными парами с рельсов сошёл вагон. На место выехал ответственный уполномоченный транспортный прокурор.

Источник: uraltransprok/t.me

Происшествие произошло в 19:20 на пятом пути парка А станции Карталы в Челябинской области. Инцидент обошёлся без пострадавших и задержки транспортного движения. На место схода выехал восстановительный поезд.

— С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Карталинского транспортного прокурора, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — По данному факту организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце апреля в Златоусте на подъездном железнодорожном пути компании «Златмаш» при выполнении манёвров с рельсов сошли шесть вагонов с металлопрокатом. Один из них опрокинулся. Также была организована проверка.