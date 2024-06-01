На станции в Челябинской области вагон сошёл с рельсов

Происшествие произошло в 19:20 на пятом пути парка А станции Карталы в Челябинской области. Инцидент обошёлся без пострадавших и задержки транспортного движения. На место схода выехал восстановительный поезд.
— С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Карталинского транспортного прокурора, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — По данному факту организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В конце апреля в Златоусте на подъездном железнодорожном пути компании «Златмаш» при выполнении манёвров с рельсов сошли шесть вагонов с металлопрокатом. Один из них опрокинулся. Также была организована проверка.