Более 100 человек пытались незаконно пересечь границу РК в мае

Всего на границе задержали 3368 нарушителей. Из попытавшихся пересечь границу задержали 109 иностранцев — 50 из них сумели пересечь рубеж, но были пойманы на месте, 59 не сумели даже перейти на казахстанскую сторону.
За месяц предотвратили 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
наркотических средств — 38 фактов, общий вес — 143 г; оружия, боеприпасов — 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 шт. боеприпасов); религиозной литературы — 32 факта (561 экз.); ГСМ — 536 факта (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге; товаров народного потребления — 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге; валюты — 168 фактов на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге.
Пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств — 8 ед.;
- орудий браконьерского лова — 36,7 км сетей;
- рыб осетровых видов — 75 шт. (703 кг);
- рыб частиковых видов — 3 487 шт. (5 605 кг).
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 279 млн тенге, отметили в КНБ.
«Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме», — резюмировали в Комитете национальной безопасности.
Ранее в КНБ прокомментировали скопление транспорта на границе с Узбекистаном.