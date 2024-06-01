Более 100 человек пытались незаконно пересечь границу РК в мае

В КНБ отчитались о мерах обеспечения безопасности на Государственной границе Казахстана за май 2024 года. Так, по данным ведомства, в прошлом месяце задержали более 100 человек, которые незаконно пересекли границу или попытались это сделать, сообщает Zakon.kz.