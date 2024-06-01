Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

А в правительстве Казахстана предупредили граждан по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Казахстанцев попросили не доверять недостоверной информации, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам.