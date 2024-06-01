Генпрокуратура обратилась к казахстанцам

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры РК, в последнее время участились случаи создания в мессенджерах фейковых аккаунтов, осуществления звонков и рассылки сообщений от имени сотрудников и даже руководства органов прокуратуры с признаками мошеннических действий.
«В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан не доверять незнакомым аккаунтам и не переходить по сомнительным ссылкам. При получении подобных звонков либо сообщений просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», — обратилось ведомство к казахстанцам.
Напомним, ранее похожее заявление из-за участившихся случаев мошенничества сделали в Комитете национальной безопасности Казахстана. Сообщалось, что злоумышленники от имени сотрудников КНБ просят граждан оказать содействие в проведении финансовых операций. Таким телефонным звонкам и сообщениям верить нельзя.
А в правительстве Казахстана предупредили граждан по поводу рассылки, распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах, о сборе средств якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Казахстанцев попросили не доверять недостоверной информации, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам.