В Воронеже в двух квартирах многоэтажки сгорели балконы

В субботу, 1 июня, в 3.22 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме на улице Краснозвездной Советского района. В девятиэтажке загорелись балконы двух двухкомнатных квартир.
Ликвидацией возгорания занимались 15 сотрудников МЧС, приехавших на место ЧП на пяти пожарных машинах. Они потушили огонь в 3.35. Быстрая работа пожарных не позволила пламени перекинуться на комнаты. Огонь повредил в обеих квартирах балконы 5×4 метра по всей площади.
По оперативным данным, пожар обошелся без людских жертв. Да и ожогов вроде бы никто не получил.