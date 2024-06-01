Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже в двух квартирах многоэтажки сгорели балконы

Пожар случился в Советском районе.

В субботу, 1 июня, в 3.22 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в доме на улице Краснозвездной Советского района. В девятиэтажке загорелись балконы двух двухкомнатных квартир.

Ликвидацией возгорания занимались 15 сотрудников МЧС, приехавших на место ЧП на пяти пожарных машинах. Они потушили огонь в 3.35. Быстрая работа пожарных не позволила пламени перекинуться на комнаты. Огонь повредил в обеих квартирах балконы 5×4 метра по всей площади.

По оперативным данным, пожар обошелся без людских жертв. Да и ожогов вроде бы никто не получил.

МЧС