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Главу Краснозерского района Новосибирской области поместили под домашний арест

Семенова не понимает, зачем ее изолировать от общества.

Источник: Комсомольская правда

Меру пресечения избрали главе Краснозерского района Новосибирской области Оксане Семеновой. Центральный районный суд вынес решение в субботу, 1 июня. Задержали Семенову по подозрению в превышении должностных полномочий накануне.

— Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 июля 2024 года, — сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Семенова мерой пресечения осталась недовольна:

— Я не понимаю, зачем меня изолировать от общества, — сказала она.

Ранее КП-Новосибирск писала, что глава района истребовала у различных организаций имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. После чего она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости. Для реализации умысла Семенова дала указание подчиненному. Он же под давлением начальницы подготовил фиктивное заключение эксперта. В документе в несколько раз занизили рыночную стоимость арендной платы за имущество тепло- и водоснабжения населения района. Своими преступными действиями Оксана Семенова нанесла бюджету района весомый ущерб — в 2,5 миллиона.