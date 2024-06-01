Главу Краснозерского района Новосибирской области поместили под домашний арест

Ранее КП-Новосибирск писала, что глава района истребовала у различных организаций имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. После чего она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости. Для реализации умысла Семенова дала указание подчиненному. Он же под давлением начальницы подготовил фиктивное заключение эксперта. В документе в несколько раз занизили рыночную стоимость арендной платы за имущество тепло- и водоснабжения населения района. Своими преступными действиями Оксана Семенова нанесла бюджету района весомый ущерб — в 2,5 миллиона.