Главу Краснозерского района Новосибирской области поместили под домашний арест

Меру пресечения избрали главе Краснозерского района Новосибирской области Оксане Семеновой. Центральный районный суд вынес решение в субботу, 1 июня. Задержали Семенову по подозрению в превышении должностных полномочий накануне.
— Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 июля 2024 года, — сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.
Семенова мерой пресечения осталась недовольна:
— Я не понимаю, зачем меня изолировать от общества, — сказала она.
Ранее КП-Новосибирск писала, что глава района истребовала у различных организаций имущество, находившееся у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды. После чего она передала это имущество в аренду другой организации по заниженной стоимости. Для реализации умысла Семенова дала указание подчиненному. Он же под давлением начальницы подготовил фиктивное заключение эксперта. В документе в несколько раз занизили рыночную стоимость арендной платы за имущество тепло- и водоснабжения населения района. Своими преступными действиями Оксана Семенова нанесла бюджету района весомый ущерб — в 2,5 миллиона.