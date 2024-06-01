Очередную нарколабораторию ликвидировал КНБ в Алматы

«В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества “мефедрон” и 200 л прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на “черном” рынке может составлять около 140 млн тенге», — говорится в сообщении.