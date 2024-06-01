Очередную нарколабораторию ликвидировал КНБ в Алматы

Согласно информации, 16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана.
«В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества “мефедрон” и 200 л прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на “черном” рынке может составлять около 140 млн тенге», — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве т.н. «варщиков».
«С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса».
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.