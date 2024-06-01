Три человека утонули в водоемах Витебской области за сутки

Трагедии произошли в Витебске, Браславском и Лиозненском районах.



На реке Дисна 31 мая около деревни Германовщина утонул пенсионер 1959 года рождения. До прибытия МЧС его тело из воды извлекли очевидцы. Как выяснилось, он отдыхал с товарищем на берегу и после распития спиртных напитков решил искупаться. Позже его без признаков жизни обнаружили в воде.



Также 31 мая в 22.23 спасателям поступило сообщение, что в реке Западная Двина около улицы 70 лет Октября в Витебске утонула женщина. Тело витебчанки 2003 года рождения работники МЧС обнаружили в 12 м от берега на глубине 2 м.



Третьего утонувшего обнаружили спасатели в Лиозненском районе 1 июня, сообщение о трагедии поступило в МЧС в 5.20. На озере Ситнянское в деревне Ситно из воды извлекли тело мужчины 1949 года рождения.



МЧС напоминает о правилах безопасности отдыха у воды. Купаться следует только в специально оборудованных местах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также взрослым следует следить за детьми летом и не допускать их игр в воде без присмотра старших.