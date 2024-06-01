В Гомельской области ликвидировано 16 лесных возгораний

«В этом году спасатели региона более 180 раз выезжали на ликвидацию возгорания травы и кустарника. Общая площадь составила более 26 га, при этом пожары происходили на территории всех районов области. Также ликвидировано 16 возгораний в лесах», — привела статистику начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности областного управления МЧС Вероника Матусевич.