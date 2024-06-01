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В Гомельской области ликвидировано 16 лесных возгораний

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ликвидировано 16 лесных возгораний. Жаркая погода и неосторожность населения может усугубить ситуацию, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сухая растительность, высокая температура, ветер и малейшая искра — эти обстоятельства и условия способствуют возникновению пожаров и быстрому распространению огня.

«В этом году спасатели региона более 180 раз выезжали на ликвидацию возгорания травы и кустарника. Общая площадь составила более 26 га, при этом пожары происходили на территории всех районов области. Также ликвидировано 16 возгораний в лесах», — привела статистику начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности областного управления МЧС Вероника Матусевич.

В зависимости от обстановки в лесном фонде, прогнозов и метеосводок оперативно верстается интерактивная карта Беларуси с указанием регионов, где введен запрет или ограничения на посещение лесов. Она актуализируется и обновляется на сайте министерства лесного хозяйства.

«Ограничение доступа к определенным территориям является временной мерой, на период повышенной пожароопасности. Работники лесного хозяйства и спасатели призывают граждан соблюдать указания и рекомендации, не нарушать запреты и ограничения, проявив ответственное отношение к окружающей среде и снижая риски пожаров в экосистемах», — подчеркнула Вероника Матусевич.

Также в областном управлении МЧС напомнили, что и в мобильном приложении «МЧС Беларуси: помощь рядом» можно узнать актуальную информацию.

пожары