Жители Павлодара остались без воды из-за аварии

«1 июня в 11:55 произошло аварийное отключение на первом вводе 110 киловольт, южного водозабора. В связи с этим были отключены все насосы хозяйственно питьевой воды. Схема отключения была восстановлено в 12:41. В настоящий момент город находится на пониженном давлении, во избежание аварийной ситуации», — говорится в сообщении.