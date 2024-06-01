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Жители Павлодара остались без воды из-за аварии

Павлодарцы из разных районов города жалуются на отсутствие холодной и горячей воды. Причем, водоснабжения нет в совершенно разных концах областного центра: от Дачного и Усольского микрорайонов до Химгородков и Второго Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.

Также жители жалуются, что в некоторых районах отмечаются перебои и с электричеством. Ситуацию прокомментировали в службе «109».

«1 июня в 11:55 произошло аварийное отключение на первом вводе 110 киловольт, южного водозабора. В связи с этим были отключены все насосы хозяйственно питьевой воды. Схема отключения была восстановлено в 12:41. В настоящий момент город находится на пониженном давлении, во избежание аварийной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 3−4 часов во всех домах павлодарцев давление и подача воды нормализуется.