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Четверо белорусов отдали 16-летнему курьеру мошенников 2,6 миллиона рублей

2,6 миллиона рублей отдали 16-летнему курьеру четверо белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Четверо белорусов отдали 16-летнему курьеру мошенников 2,6 миллиона рублей.

Как рассказали в прокуратуре, 16-летний фигурант выполнял функцию курьера у телефонных мошенников: он приезжал к их жертвам и получал деньги и иное имущество, которое затем отдавал преступникам.

— В результате противоправных действий молодой человек завладел имуществом четырех потерпевших в сумме более 2,6 млн рублей, — сообщили правоохранители.

Помимо этого, 16-летний курьер «распространил иному лицу реквизиты банковских платежных карт и аутентификационные данные».

Фигурант задержан, в настоящее время находится под стражей.