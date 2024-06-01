Четверо белорусов отдали 16-летнему курьеру мошенников 2,6 миллиона рублей.
Как рассказали в прокуратуре, 16-летний фигурант выполнял функцию курьера у телефонных мошенников: он приезжал к их жертвам и получал деньги и иное имущество, которое затем отдавал преступникам.
— В результате противоправных действий молодой человек завладел имуществом четырех потерпевших в сумме более 2,6 млн рублей, — сообщили правоохранители.
Помимо этого, 16-летний курьер «распространил иному лицу реквизиты банковских платежных карт и аутентификационные данные».
Фигурант задержан, в настоящее время находится под стражей.