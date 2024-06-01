Пожарные вынесли женщину из горящего дома в Акмолинской области

«Спасаясь от едкого дыма, женщина 1987 года рождения просила помощи с окна. Огнеборцы с помощью трехколенной лестницы спасли женщину и передали бригаде медицинской скорой помощи. Также из квартиры было вынесено два газовых баллона Самостоятельно эвакуировались из соседних квартир 6 человек. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.