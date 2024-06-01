В Воложинском районе мотоциклист врезался в столб, пострадал пассажир

По предварительной информации, 31 мая около 3.30 в деревне Пугачи на улице 8 Марта около жилого дома 22-летний житель Воложинского района, не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту, съехал в кювет и опрокинулся. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 0,98 промилле.



Нарушитель скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали.



Пассажир мотоцикла, местный житель 2001 года рождения, с тяжелыми травмами был доставлен в реанимацию. Выяснилось, что оба мужчины ехали на мотоцикле без шлемов.



Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения не только строго карается законом, но и может иметь печальные последствия. Сотрудники ГАИ призывают граждан не садиться за руль пьяными и не подвергать опасности свою и жизнь других людей.