Оптовых наркокурьеров задержали в Минске

Ранее в МВД отмечали, что в 2023 году силовики выявили 16 каналов поставки наркотиков в Беларусь, все они из Российской Федерации. Кроме того, была перекрыта лаборатория по изготовлению психотропных веществ, которая находилась в Минске и пресечена деятельность 11 интернет-магазинов по продаже наркотиков.