Оптовых наркокурьеров задержали в Минске

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Гродненщины установили двоих жителей столицы, которые приезжали в областной центр для распространения наркотиков, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
По данным ведомства, фигурантов задержали в столице. При них, а также в закладках, силовики нашли и изъяли более 200 граммов различных видов наркотических веществ.
Отмечается, что задержанным 21 и 22 года, они успели «поработать» на наркомаркет около недели. Наркотики закладчики реализовывали на территории Гродно, Минска и пристоличья.
В отношении задержанные возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в МВД отмечали, что в 2023 году силовики выявили 16 каналов поставки наркотиков в Беларусь, все они из Российской Федерации. Кроме того, была перекрыта лаборатория по изготовлению психотропных веществ, которая находилась в Минске и пресечена деятельность 11 интернет-магазинов по продаже наркотиков.