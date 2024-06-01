ВСУ более 120 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах региона, осуществленных ВСУ 31 мая. Сводка была представлена в новом формате: в новой версии указывается общее количество обстрелов и атак БПЛА по муниципалитетам и перечисляются пострадавшие населенные пункты. Согласно данным губернатора, по восьми районам было выпущено 74 снаряда, зафиксировано не менее 53 атак с помощью беспилотников, включая сброс 21 взрывного устройства с дронов. За отчетный день повреждения выявлены в восьми квартирах, 14 частных домах, 24 транспортных средствах, соцобъекте, промпредприятии и на территории сельхозпредприятия.