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В Беларуси по дворам начнет ходить милиция

С 1 июня по 15 сентября во всех областях проводится специальная программа «Мак» для недопущения распространения наркотического сырья растительного происхождения, сообщают региональные УВД облисполкомов.

В этот период сотрудники милиции организуют профилактические рейды и разъяснительную работу с населением «по формированию негативного отношения к наркомании».

Милиционеры проверят дворовые территории, приусадебные и садовые участки на предмет выращивания мака и конопли.

УВД Витебского облисполкома напоминают, что за выращивание таких растений (ст. 17.1 КоАП Беларуси, незаконный посев и выращивание наркосодержащих культур) предусмотрен штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей).

А за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ грозит ответственность по статьям 327 — 334 Уголовного кодекса.