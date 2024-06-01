В Беларуси по дворам начнет ходить милиция

В этот период сотрудники милиции организуют профилактические рейды и разъяснительную работу с населением «по формированию негативного отношения к наркомании».
Милиционеры проверят дворовые территории, приусадебные и садовые участки на предмет выращивания мака и конопли.
УВД Витебского облисполкома напоминают, что за выращивание таких растений (ст. 17.1 КоАП Беларуси, незаконный посев и выращивание наркосодержащих культур) предусмотрен штраф до 20 базовых величин (до 800 рублей).
А за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ грозит ответственность по статьям 327 — 334 Уголовного кодекса.