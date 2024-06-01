На Украине заявили о повреждении двух ГЭС

Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. По данным властей Львовской области, в регионе поражены три объекта энергетики.
«Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались и две гидроэлектростанции», — говорится в сообщении, размещенном в аккаунте «Укргидроэнерго» в Telegram.
В компании заявили о попаданиях по инфраструктуре ГЭС и критических повреждениях оборудования.
В мае «Укргидроэнерго» сообщала об остановке двух своих ГЭС после ударов ВС РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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