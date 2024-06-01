Правоохранители рассказали, зачем водитель из Сырдарьи устроил «догонялки» на футбольном поле

Напомним, что в Сайхунабадском районе мужчина на черной «Каптиве» въехал на футбольное поле и пытался сбить людей. На видео видно, что, как минимум, одного человека ему удалось настичь.
Дело происходило 29 мая на территории школьного стадиона. Причиной поступка послужило недовольство итогами матча между сборными махалли «Нурабад» и «Синтоб». Кроме того, оказалось, что 26-летний фанат находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший от наезда парень был госпитализирован с легкими телесными повреждениями.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий». Сообщается также, что ранее мужчина уже был судим по статье «хулиганство».
Теперь злоумышленнику грозит ограничение свободы от трех до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет. В настоящее время подозреваемый задержан, автомобиль был изъят на штрафстоянку.