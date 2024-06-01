Педиатру Буяновой, обвиняемой в дискредитации армии, передали в СИЗО 20 кг соли

«Мы его вообще не знаем, он не приходит на слушания, он ранее никогда не фигурировал, не числится среди знакомых. Это какой-то злоумышленник, сделано это назло. У нас состоялось судебное заседание, где была допрошена [Анастасия] Акиньшина, и кому-то, возможно, это не понравилось. Допрос прошел не так, как ожидалось с самого начала стороной обвинения или теми, кто ее поддерживает. После этого такая передача последовала. Это как бы наши просто догадки. Надо все проверять, чем мы и займемся. Проверить можно, написав заявление в полицию, что из хулиганских побуждений предполагаемый гражданин сделал такую передачу. Пусть его установят, вызовут, получат объяснения, и будем во всем разбираться. Естественно, мы это просто так не хотим оставить, потому что в законодательстве есть такой пробел, что могут же и песок передать человеку, и камни, все, что угодно, чтобы забить этот лимит. И что, он потом будет сидеть без передач? Есть право делать передачу, но это нужно использовать исключительно во благо тому, кому эта передача предназначается. Если это делается только, чтобы ему навредить, то такая передача не должна учитываться. Так что будем с этим разбираться», — пояснил он.