Пенсионер на Suzuki сбил 2 женщин под Воронежем

В Новой Усмани две женщины попали под колеса автомобиля Suzuki Liana, за рулем которого находился 72-летний местный житель. Пострадавшим — 47 и 58 лет. С полученными травмами женщин забрали в больницу. О происшествии сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 1 июня.
ДТП случилось вчера, 31 мая, около 9:20 на улице Ростовской. По предварительным данным, машина задела пешеходов, когда сдавала задним ходом. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о ДТП в Лискинском районе, где вчера пострадал 14-летний подросток, управлявший мотоциклом Racer. Двухколесный транспорт столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 43-летнего местного жителя и после этого удара врезался в припаркованное авто.