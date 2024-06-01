Пенсионер на Suzuki сбил 2 женщин под Воронежем

В Новой Усмани две женщины попали под колеса автомобиля Suzuki Liana, за рулем которого находился 72-летний местный житель. Пострадавшим — 47 и 58 лет. С полученными травмами женщин забрали в больницу. О происшествии сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 1 июня.