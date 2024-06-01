Потерпевшими по делу «Крокуса» признали более 1,7 тыс. человек

В качестве свидетелей по делу допрошены более 800 человек. Обвиняемыми по делу проходят 20 человек, из них 18 заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Они были «неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления», говорится в постановлении.