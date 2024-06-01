Людей эвакуировали из-за утечки серной кислоты в области Жетісу

По информации официального Telegram-канала ведомства, на железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетісу в вагоне-цистерне была обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм.
«Спасатели провели заблаговременную эвакуацию сельчан из 46 местных домов. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны. Жертв и пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью населения не имеется», — отметили в МЧС.
По данным Большой российской энциклопедии, серная кислота — сильная двухосновная неорганическая кислота. Многотоннажный продукт химической промышленности. Безводная серная кислота — бесцветная, очень вязкая жидкость без запаха.