В Шымкенте приемный отец бил и кормил детей мясом кошек

Ранее сообщалось о другой ужасающей истории. Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи — одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, приехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.