«Ищут легких денег». Как преступники делают из подростков дропперов

— Часть первая данной статьи дополнена указанием об ответственности за совершенное из корыстных побуждений распространение реквизитов банковских платежных карт или же аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам или электронным кошелькам. Число преступлений, связанных с этим видом мошенничества, заметно растет, — рассказывает судья уголовной коллегии Минского городского суда Анжела Костюкевич. — По сути, совершение преступления возможно при условии зачисления денежных средств на банковские счета. Мошенники не хотят оформлять на себя эти счета, чтобы не раскрывать свои данные. Поэтому привлекают третьих лиц, не осведомленных о противоправности их действий. Если составить портрет так называемых дропперов, то это, как правило, молодые люди 18−22 лет, учащиеся или студенты средних специальных учебных заведений либо безработные. Дропперами становятся обычно одним из двух способов. Первый — через Telegram-каналы по поиску работы или подработки, где обещают за оформление банковской карты и передачи данных третьим лицам от Br25 до Br50.



— Второй источник получения информации о легких деньгах — друзья и знакомые, которые задействованы в мошеннической схеме. Они получают вознаграждение за то, что находят людей, согласных оформить на себя карты, — отмечает Анжела Костюкевич.



Некоторые мошенники идут еще дальше. Например, 21-летний уроженец Молодечно за оформление банковских карт получил от них Br350 и предложение подписать доверенность, по которой совершенно другой человек от его имени сможет открывать счета в банках.



— Таким образом дроппер сам зарегистрировал семь пластиковых карт и еще столько же было зарегистрировано по его доверенности. Этот мужчина в прошлом году осужден за данное преступление, — уточняет собеседница. — В некоторых случаях оформление карты происходит виртуально: определенные банки такую возможность предоставляют, а мошенники ею пользуются. Так, 19-летний минчанин осужден за то, что передал знакомому паспортные данные и мобильный номер, на который затем приходили подтверждения о регистрации в банке счета на его имя с имитацией виртуальной банковской карты. Поскольку этот молодой человек предоставил за материальное вознаграждение иному лицу информацию, в частности реквизиты карт, позволяющих получить доступ к счету, действия нарушителя были квалифицированы судом по статье 222 УК.



Опасный заработок



Когда мошенники используют «пластик» для вывода украденных средств, человек становится звеном в преступной цепочке.



— Почему юные чаще всего попадаются на удочку мошенников? Потому, наверное, что у подростков отсутствует критическое мышление, тогда как взрослый человек несколько раз проанализирует, почему посторонние люди просят его оформить карту на свое имя и отдать им, — считает Анжела Евгеньевна и подчеркивает, что большинство осужденных до задержания милицией даже не задумывались, что подобные операции с картами незаконны. — Молодежь ищет легкого заработка. Родители дают карманные деньги, но их обычно не хватает на все «хотелки»: сходить с друзьями в кино, пригласить девушку в кафе. Конечно, можно найти вакансию, к примеру на предприятии, но до зарплаты ждать месяц, а работать придется тяжело. А тут обещают быстрые и легкие деньги… Для учащихся и студентов Br30−50 за открытие одной банковской карты — хорошая прибыль. А если таких карт три, пять, семь…

