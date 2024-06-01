Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ищут легких денег». Как преступники делают из подростков дропперов

Однажды товарищ по колледжу предложил 17-летнему Андрею* заработать: оформить на себя виртуальную банковскую карточку и сообщить ее реквизиты другому человеку. Уверял, что ничего противозаконного в этом нет: незнакомцу счет нужен, чтобы торговать на криптобирже. Парень согласился и действительно заработал — Br30 и уголовное дело. Рассказываем, как так получилось.

Ловушка из сети

Открыв счет и передав его реквизиты незнакомцу, Андрей стал дроппером — человеком, помогающим обналичить деньги мошенникам. Преступники предлагают наивным подросткам дело, «участие в котором ничем не грозит». Всего-то нужно получить банковскую карту на свое имя в банке или через онлайн-сервис, а после передать ее нужному человеку. «Если что, всегда можно сказать, что карточку на улице потерял», — обычно уверяет анонимный «наставник», он же «скупщик счетов». И подростки, которые хотят получить легкие деньги, ему верят.

Появление нового вида преступления повлекло за собой изменения в статью 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, вступившие в силу в 2021 году. В 2022-м только в столице по упомянутой статье УК осуждено 11 граждан, в 2023-м — 54, а в первом квартале этого года — уже 32 человека, в том числе трое несовершеннолетних.

— Часть первая данной статьи дополнена указанием об ответственности за совершенное из корыстных побуждений распространение реквизитов банковских платежных карт или же аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам или электронным кошелькам. Число преступлений, связанных с этим видом мошенничества, заметно растет, — рассказывает судья уголовной коллегии Минского городского суда Анжела Костюкевич. — По сути, совершение преступления возможно при условии зачисления денежных средств на банковские счета. Мошенники не хотят оформлять на себя эти счета, чтобы не раскрывать свои данные. Поэтому привлекают третьих лиц, не осведомленных о противоправности их действий. Если составить портрет так называемых дропперов, то это, как правило, молодые люди 18−22 лет, учащиеся или студенты средних специальных учебных заведений либо безработные. Дропперами становятся обычно одним из двух способов. Первый — через Telegram-каналы по поиску работы или подработки, где обещают за оформление банковской карты и передачи данных третьим лицам от Br25 до Br50.

— Второй источник получения информации о легких деньгах — друзья и знакомые, которые задействованы в мошеннической схеме. Они получают вознаграждение за то, что находят людей, согласных оформить на себя карты, — отмечает Анжела Костюкевич.

Некоторые мошенники идут еще дальше. Например, 21-летний уроженец Молодечно за оформление банковских карт получил от них Br350 и предложение подписать доверенность, по которой совершенно другой человек от его имени сможет открывать счета в банках.

— Таким образом дроппер сам зарегистрировал семь пластиковых карт и еще столько же было зарегистрировано по его доверенности. Этот мужчина в прошлом году осужден за данное преступление, — уточняет собеседница. — В некоторых случаях оформление карты происходит виртуально: определенные банки такую возможность предоставляют, а мошенники ею пользуются. Так, 19-летний минчанин осужден за то, что передал знакомому паспортные данные и мобильный номер, на который затем приходили подтверждения о регистрации в банке счета на его имя с имитацией виртуальной банковской карты. Поскольку этот молодой человек предоставил за материальное вознаграждение иному лицу информацию, в частности реквизиты карт, позволяющих получить доступ к счету, действия нарушителя были квалифицированы судом по статье 222 УК.

Опасный заработок

Когда мошенники используют «пластик» для вывода украденных средств, человек становится звеном в преступной цепочке.

— Почему юные чаще всего попадаются на удочку мошенников? Потому, наверное, что у подростков отсутствует критическое мышление, тогда как взрослый человек несколько раз проанализирует, почему посторонние люди просят его оформить карту на свое имя и отдать им, — считает Анжела Евгеньевна и подчеркивает, что большинство осужденных до задержания милицией даже не задумывались, что подобные операции с картами незаконны. — Молодежь ищет легкого заработка. Родители дают карманные деньги, но их обычно не хватает на все «хотелки»: сходить с друзьями в кино, пригласить девушку в кафе. Конечно, можно найти вакансию, к примеру на предприятии, но до зарплаты ждать месяц, а работать придется тяжело. А тут обещают быстрые и легкие деньги… Для учащихся и студентов Br30−50 за открытие одной банковской карты — хорошая прибыль. А если таких карт три, пять, семь…

Что касается уголовной ответственности по статье 222 УК, она предполагает штраф, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет. К слову, минимальный штраф по данной статье составляет 300 базовых величин — Br12 тыс.


— Отмечу, что действия тех, кто осознает, для чего именно оформляет банковские карты и за вознаграждение передает данные мошенникам, могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления, ради которого были открыты счета, — заключает Анжела Костюкевич и приводит реальный пример. — В августе 2023-го житель Гомельской области осужден за пособничество в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере, и в хищении имущества путем модификации компьютерной информации повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Помимо штрафа в 300 базовых величин, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет.

*По просьбе героя имя изменено.

Марина ВАЛАХ.