По делу о теракте в «Крокусе» всего арестовали 18 человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал 18 человек по обвинению в причастости к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом говорится в постановлении Басманного суда об аресте фигурантов дела, с которым ознакомился ТАСС.
«По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 2 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которые неоднократно допрошены по обстоятельствам инкриминируемого преступления», — указано в документе.
Согласно постановлению, после атаки на «Крокус» возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, следователи обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации «Вилаят Хорасан» (является частью террористической организации «Исламское государство», также запрещенной в РФ).
Также в одно производство с указанными выше делами объединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Кроме того, вскоре после теракта было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По ней предъявили обвинение начальнику пожарной охраны «Крокуса» и ответственному за противопожарную безопасность этого объекта.