По делу о теракте в «Крокусе» всего арестовали 18 человек

Согласно постановлению, после атаки на «Крокус» возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности терроистической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Кроме того, следователи обвиняют фигурантов в участии в деятельности запрещенной организации «Вилаят Хорасан» (является частью террористической организации «Исламское государство», также запрещенной в РФ).