ВСУ начали обстреливать Белгородскую область западным оружием

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района. В результате инцидента никто не пострадал. В оперативных службах уточнили, что прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировали. Позже губернатор заявил, что ВСУ в ходе обстрела города Белгорода повредили 13 жилых домов и 16 автомобилей.