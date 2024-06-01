Украинские военные обстреляли Еленовку в ДНР из РСЗО

«На месте… установлено, что повреждения получили… рынок, а также возводящийся рядом частный дом. Украинские военные вели огонь по жилому массиву района, где нет вооружения и военной техники… “— уточнил представитель ведомства.
Кроме этого, в ходе осмотра на месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, от РСЗО образца государств НАТО.
Ранее сообщалось, что житель Белгородчины получил ранения при атаке ВСУ дроном движущегося авто. Транспортное средство в результате произошедшего полностью сгорело.