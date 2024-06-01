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Украинские военные обстреляли Еленовку в ДНР из РСЗО

ВСУ обстреляли из РСЗО Еленовку в Донецкой Народной республике (ДНР), в результате чего повреждения получили здание рынка и частный дом. Последствия обстрела зафиксировали представители СК РФ, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«На месте… установлено, что повреждения получили… рынок, а также возводящийся рядом частный дом. Украинские военные вели огонь по жилому массиву района, где нет вооружения и военной техники… “— уточнил представитель ведомства.

Кроме этого, в ходе осмотра на месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, от РСЗО образца государств НАТО.

Ранее сообщалось, что житель Белгородчины получил ранения при атаке ВСУ дроном движущегося авто. Транспортное средство в результате произошедшего полностью сгорело.