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Двух оптовых наркокурьеров задержали в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали двух оптовых наркокурьеров. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники наркоконтроля УВД Гродненского облисполкома установили двух жителей Минска, которые приезжали в Гродно для распространения наркотиков. Фигурантов задержали в Минске. При них обнаружили более 200 г наркотических средств различных видов. Задержанным 21 и 22 года. На онлайн-наркомаркет они успели поработать около недели. Минчане реализовывали наркотики в Гродно, Минске и Минском районе.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.