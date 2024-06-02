Двух оптовых наркокурьеров задержали в Минске

Сотрудники наркоконтроля УВД Гродненского облисполкома установили двух жителей Минска, которые приезжали в Гродно для распространения наркотиков. Фигурантов задержали в Минске. При них обнаружили более 200 г наркотических средств различных видов. Задержанным 21 и 22 года. На онлайн-наркомаркет они успели поработать около недели. Минчане реализовывали наркотики в Гродно, Минске и Минском районе.