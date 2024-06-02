Британские ВМС сообщили о взрыве вдали от судна у берегов Йемена

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен, — говорится в сообщении, которое помечено как “атака”. — Капитан стал свидетелем взрыва на значительном удалении от судна. Судно и его экипаж, согласно поступившей информации, находятся в безопасности, а судно следует в порт назначения».