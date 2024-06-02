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Британские ВМС сообщили о взрыве вдали от судна у берегов Йемена

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о взрыве на значительном удалении от судна, которое двигалось у побережья Йемена, пострадавших нет.

Источник: AP 2023

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен, — говорится в сообщении, которое помечено как “атака”. — Капитан стал свидетелем взрыва на значительном удалении от судна. Судно и его экипаж, согласно поступившей информации, находятся в безопасности, а судно следует в порт назначения».

«Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — добавили в координационном центре.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение мятежников-хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.