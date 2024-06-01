ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

«ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор», — сказал он на брифинге.