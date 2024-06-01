«ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор», — сказал он на брифинге.
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКС России уничтожили два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинции Хомс и Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.