Граждане Афганистана пытались незаконно пересечь госграницу в ЗКО

«При этом у них не имелось соответствующих виз для въезда в Россию и страны Европы, они решили нелегально перейти границу из РК в РФ. Каждый иностранец заплатил от 5 тыс. до 7 тыс. долларов “проводникам”, которые пообещали скрытно перевести их через государственную границу. Однако “проводники” своих обещания не выполнили и оставили их около границы. В итоге их задержали пограничники».