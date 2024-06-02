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Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что движение провело шесть операций в Красном море и Индийском океане. Они были направлены против атомного авианосца США Dwight Eisenhower, американского эсминца и трех коммерческих судов. Это уже второе заявление хуситов об ударах по авианосцу.

Источник: Reuters

Dwight Eisenhower — атомный авианосец типа «Нимиц». Он назван в честь 34-го президента США, введен в эксплуатацию в 1977 году. С начала января 2024 года находится в акватории Красного моря.

По авианосцу, как утверждается, выпустили несколько ракет и беспилотников, по эсминцу — несколько беспилотников, передает телеканал Al Masirah сообщение хуситов. Атакам подверглись коммерческие суда Maina, Aloraiq и Abliani. Хуситы утверждают, что операции достигли своих целей.

30 мая военно-воздушные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям йеменских хуситов. «Ансар Аллах» заявило о как минимум 16 погибших и 42 раненых. На следующий день хуситы атаковали американский авианосец.

Нападения йеменских хуситов в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе происходят с ноября 2023 года. Они атакуют суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Таким образом хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. США и Великобритания с начала 2024 года наносят ответные удары по территории Йемена.