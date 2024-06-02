Спортсмен два раза за вечер устроил дебош на открытии бара во Владивостоке

Во время вечеринки к открытию нового бара на Второй Речке во Владивостоке рослый спортсмен-кудоист дважды устроил пьяные разборки с дракой, сообщили в Telegram-канале «ОПС-медиа».
Когда в заведении началась шоу-программа, там появились несколько крепких мужчин. Самый молодой из них начал шуметь, и на просьбу работника заведения уйти ответил руганью и дракой. Не смог усмирить его и хозяин бара, получив удар в голову. Разговаривать с буйным посетителем пыталась также хозяйка бара.
В результате мужчину увезла полиция, но минут через 40 он вернулся и продолжил буйствовать. Во второй раз правоохранителям его передали сотрудники ЧОПа. Далее пьяный спортсмен снял видео прямо из отдела полиции и выложил его в запрещённой соцсети. На записи он нецензурно выражается и рассказывает, что ему придётся ночевать в отделении. Посмотреть видео можно в Telegram-канале «ОПС-медиа» (18+).
В УМВД России по Приморью сообщили, что владелица бара на улице Русской обратилась с заявлением о драке. Участник конфликта 33 лет получил травмы и обратился в медучреждение. В отдел полиции Владивостока доставили местных жителей 27 и 28 лет для дальнейшего разбирательства.