Спортсмен два раза за вечер устроил дебош на открытии бара во Владивостоке

В результате мужчину увезла полиция, но минут через 40 он вернулся и продолжил буйствовать. Во второй раз правоохранителям его передали сотрудники ЧОПа. Далее пьяный спортсмен снял видео прямо из отдела полиции и выложил его в запрещённой соцсети. На записи он нецензурно выражается и рассказывает, что ему придётся ночевать в отделении. Посмотреть видео можно в Telegram-канале «ОПС-медиа» (18+).