Лавров о Чилингарове: Российские дипломаты потеряли доброго друга и наставника

«Талантливый ученый, маститый полярник, Артур Николаевич внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций РФ в Арктике и Антарктике», — приводятся слова Лаврова в официальном Telegram-канале МИД РФ.
Министр отметил, что Чилингаров с 1980-х годов принимал активное участие в реализации российских внешнеполитических интересов. В 2012 году он стал специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
Самое широкое признание получили законотворческая деятельность Чилингарова и плодотворная общественная работа, в том числе по линии Русского географического общества, подчеркнул Лавров.
Он добавил, что мужество Чилингарова, его патриотизм и преданность делу всей жизни снискали ему непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт и по праву отмечены госнаградами.
Смерть Артура Чилингарова Лавров назвал тяжелой утратой для отечественной науки. Он добавил, что российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, подчеркнул глава МИД.
Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни. Прощание с ним пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя. похоронен Чилингаров будет на Новодевичьем кладбище, сообщил почетный полярник Константин Зайцев.