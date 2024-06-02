Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погранслужба заявила о гибели 45 уклонистов при попытке сбежать из Украины

При незаконных попытках пересечь границу Украины со странами Евросоюза погибли «почти 45 человек», сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. Ведомство считает погибших «жертвами авантюризма или трусости».

Источник: РИА "Новости"

Сообщение опубликовано на странице управления в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Уклонисты погибли при попытках преодолеть естественные препятствия. Только в мае 10 человек утонули в пограничной реке Тисе.

Госпогранслужба считает, что число погибших на самом деле больше. Ведомство предупредило, что в последнее время в приграничной зоне фиксируются дикие звери, в том числе медведи.

Национальная полиция Украины разыскала 20 тыс. уклонистов по запросу военкоматов. Разыскиваются еще 94,5 тыс. человек.