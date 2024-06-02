Погранслужба заявила о гибели 45 уклонистов при попытке сбежать из Украины

Сообщение опубликовано на странице управления в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Уклонисты погибли при попытках преодолеть естественные препятствия. Только в мае 10 человек утонули в пограничной реке Тисе.