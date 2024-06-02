Погранслужба заявила о гибели 45 уклонистов при попытке сбежать из Украины

Сообщение опубликовано на странице управления в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Уклонисты погибли при попытках преодолеть естественные препятствия. Только в мае 10 человек утонули в пограничной реке Тисе.
Госпогранслужба считает, что число погибших на самом деле больше. Ведомство предупредило, что в последнее время в приграничной зоне фиксируются дикие звери, в том числе медведи.
Национальная полиция Украины разыскала 20 тыс. уклонистов по запросу военкоматов. Разыскиваются еще 94,5 тыс. человек.