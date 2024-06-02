Группировка «Восток» сообщила о срыве попытки усиления передовых позиций ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя», — сказал он.
Он уточнил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Макаровки. В течение суток уничтожено свыше 120 военнослужащих противника, боевая бронированная машина, буксируемая гаубица Д-30, 4 автомобиля и 4 пункта боепитания.