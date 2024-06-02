Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ

Как отметили в ведомстве, удар штурмовики наносили неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по заданным координатам.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены. Полет прошел штатно.
В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, добавили в оборонном ведомстве.
31 мая российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Об успешном выполнении аналогичной боевой задачи пилотов Су-25 Минобороны РФ сообщало также 29 мая.
25 мая Минобороны показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.