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Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на самолетах Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны России 2 июня показало фрагмент боевой работы летчиков.

Источник: AP 2023

Как отметили в ведомстве, удар штурмовики наносили неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены. Полет прошел штатно.

«Получили задачу. Вылетели с аэродрома базирования. Нанесли авиационный удар. По докладу авиационного наводчика, цель была поражена. Победа будет за нами», — прокомментировал летчик Су-25 Сергей.

В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, добавили в оборонном ведомстве.

31 мая российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Об успешном выполнении аналогичной боевой задачи пилотов Су-25 Минобороны РФ сообщало также 29 мая.

25 мая Минобороны показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.