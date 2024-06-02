Российские артиллеристы помогли штурмовикам взять под контроль опорпункт ВСУ

Как отметили в российском оборонном ведомстве, благодаря грамотной артиллерийской поддержке штурмовые группы мотострелковых подразделений группировки «Север» выполнили поставленную задачу без потерь — опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешел под контроль российской армии.
«Работаем в основном по контрбатарейной [борьбе], то есть идут засечки звука выходов со стороны противника, либо БПЛА находят цель и с корректировкой поражаем. Контрбатарейная борьба особо важна, потому что чем больше артиллерии противника мы выбьем, тем меньше прилетит по нашим парням штурмовикам, по нашей артиллерии, по мирным гражданам, которые находятся на прилегающих территориях», ― прокомментировал командир орудия М-46 с позывным Хоки.
Как отметил военнослужащий, принципы боевой работы гаубицы им удалось освоить в короткий срок, немаловажную роль здесь сыграла продуманная конструкция орудия.
Хоки подчеркнул, что для контрбатарейной борьбы крайне важно успеть в кратчайшее время поразить цель, поскольку расчет может получить ответное попадание, в том числе в своих сослуживцев на передовой.
Ранее, 29 мая, Минобороны рассказало, как расчеты гаубиц Д-30 в сумеречное время уничтожили замаскированные укрепрайоны и живую силу ВСУ.
За день до этого, 28 мая, Минобороны РФ сообщило, что артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на восточной окраине Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.