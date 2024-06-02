Российские артиллеристы помогли штурмовикам взять под контроль опорпункт ВСУ

«Работаем в основном по контрбатарейной [борьбе], то есть идут засечки звука выходов со стороны противника, либо БПЛА находят цель и с корректировкой поражаем. Контрбатарейная борьба особо важна, потому что чем больше артиллерии противника мы выбьем, тем меньше прилетит по нашим парням штурмовикам, по нашей артиллерии, по мирным гражданам, которые находятся на прилегающих территориях», ― прокомментировал командир орудия М-46 с позывным Хоки.